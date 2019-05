Guillermina Valdes reveló sus secretos de belleza para mantenerse espléndida

Orgullosa del camino que transitó hasta sentirse plena y radiante a los 41 años, Guillermina Valdes se confesó en una extensa entrevista en la que dio detalles de sus tips de belleza y sus secretos para llevar una vida saludable."A los 20 era una mujer menos feliz que miraba la vida con culpa de plomo. Y eso que no tenía que ver con quién estuviese ni qué viviese, porque de hecho fui madre, lo más importante que pueda pasarte en la vida. Sino con que no entendía de qué iba, estaba insatisfecha, en el sitio que no quería. Si estaba en la cama decía 'debía haber ido a la fiesta'; Y si pasaba por la fiesta, pensaba 'debí haberme quedado en la cama'. Durante los 30, el fuego sagitariano de mi ascendente (es Cáncer, con luna en Piscis), comenzó a encenderse con fuerza. Y hoy me siento más joven, con una energía nueva", comenzó analizando la modelo, en diálogo con la revistaSin embargo, Guillermina dejó en claro que no todo se trata de influencia astral: "Para nada. ¡Fue un larga búsqueda personal! Nunca fui una chica de autoestima alta. Me ayudé mucho con terapia. Con los años fui queriéndome más, perdonándome errores, superando algunas angustias que tienen que ver con mi historia. Fui una niña de padres muy jóvenes, que se fue de casa a los 17 y tuvo que ir armándose la vida. Siempre fui una 'busca'. Si no era Reiki, era Flores de Bach.. Y en esa búsqueda, fui encontrando certezas"."Soy todo un caso con la salud. Tal vez por el rose inevitable con las enfermedades: papá y mi abuelo fueron afectados por el cáncer. En casa me tildan de pesada porque todo lo analizo, estoy atenta a cada productor, a cada ingredientes.. ¡me cuido demasiado! A veces, en la mesa, antes de llevarse algo a la boca, me miran y me dicen '¿estamos por morirnos, no?'", agregó.Por otro lado, la mujer de Marcelo Tinelli (59), con quien tiene a su hijo Lorenzo (5), practica una revolucionaria técnica desde hace seis años: el método Strongfirst, creado por Pavel Tsatsouline, un antiguo instructor de las fuerzas especiales soviéticas que apunta a perfeccionar y alinear todas las cadenas musculares, fortaleciendo los patrones de movimientos básicos, aumentando la fuerza en forma progresiva y segura, y resultando un entrenamiento sostenible en el tiempo."En cuando a la alimentación opto por lo natural, analizo y selecciono los alimentos que menos procesos hayan tenido. Soy omnívora, pero tiendo a disminuir el consumo de carnes rojas por la injerencia de los gases en el efecto invernadero. No como fritos y no me gustan los dulces", continuó.Por último, la empresaria cerró: "También, y no quiero que sonar como gurú, entendí que la realidad se puede revertir en el momento. Si digo algo que puede molestar, enseguida me corrijo. Entonces nunca estoy mal conmigo, ni con nadie. Voy por la vida 'saldada', y eso es maravilloso".