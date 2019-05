El mal momento de la Tota Santillán: "Me ayudan a pagar los remedios"

Hace un año Daniel La Tota Santillán fue noticia en todos los medios debido a varios desbordes emocionales que lo llevaron a robar un bazar en Vicente López, por lo que fue detenido. Con el paso del tiempo se pudo saber que el mediático había tenido un brote psicótico y en consecuencia decidió desacelerarse e involuntariamente se fue alejando de los medios.Sin embargo el tiempo pasa y las heridas curan. En esta ocasión, el animador reflexionó sobre sobre su pasado y se refirió a su presente. Por el momento trabaja en Pinar de Rocha y también se encuentra armando un proyecto en un canal digital. Aunque declara que eso económicamente no lo sostiene. "En el ámbito laboral estoy muy mal, como todo el mundo. Tuve una temporada de verano que estuve trabajando en Mar del Plato pero no nos fue bien en el teatro "Re Fa Si" por todo el tema de los impuestos y después nos trasladamos al teatro El Ángel. Pero ahora venimos y está duro por todo lo económico que debo bancar: alquiler, cuota alimentaria a las nenas".Pese a su mal paso económico, reconoce que se encuentra bien de salud y que mejoró gracias a las permanentes consultas con psicólogos y psiquiatras. Asimismo, en su momento trascendió que quería atentar contra su vida y eso fue algo que preocupó a sus seres queridos. Al respecto advirtió: "Lo que quiero es vivir y salir adelante. Ahora estoy viviendo con mi hermano, estoy en Morón en un departamento y estoy saliendo a trabajar nuevamente, para tratar de llevar el pan a la mesa tanto a mi como a mi familia"."Estoy con los laburos justos. Con uno solo no se sostiene. Tengo que pagar mis medicamentos, la psicóloga cada 15 días. Cada 20 a los médicos", agregó el artista. Y opinó sobre la situación actual del país que le repercute desfavorablemente: "Al país lo han destruido. No les ha importado nada, les prometieron a la gente cosas que no cumplieron nunca. No se acordaron del que menos tiene, se olvidaron. Entonces inventaron causas, nos jodieron la vida. A la gente de abajo no se le prometen cosas"."Estoy viviendo en un departamento de un ambiente y me da vergüenza decirlo y vivo con mi hermano. Y sigo con la guita justa, muy justa si no es por la ayuda de la gente amiga no sé si podría pagar la obra social, mis remedios. Gracias a la gente que son los amigos del corazón", expresó intranquilo en declaraciones a