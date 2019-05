Marina Calabró se enojó con su hermana por el pacto con la viuda de Disi

Iliana Calabró y Elvira Ferrer limaron asperezas tras la firma de un pacto de silencio para terminar con su pelea mediática, que comenzó cuando la viuda de Emilio Disi acusó a la actriz de haber sido la amante del humorista.Tras la noticia, Marina se mostró furiosa por haberse enterado a través de los medios y no por boca de su hermana: "Me parece que me merecía no enterarme por un colega. Cuando ella se enteró de que yo ya sabía, me mandó varios audios y me dijo 'Ay, no, yo te iba a contar'"."Me llamaba al teléfono y yo no la atendía. Me enojé en el momento, pero después entendí que si se filtraba como después pasó, porque la otra parte llamó a Monti y a Pamela a la tarde, ella no quería que yo quede en el medio si se filtraba en un programa más imparcial. Ella me dice que lo hizo para preservarme de que se filtre por otro lado y que quede yo como la infidente", continuó en " Intrusos".Por último, la periodista aseguró: "Yo la respeto, me parece bien, y ella no tiene por qué consultarme ni pedir mi opinión, pero yo no lo hubiera firmado".