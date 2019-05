Los fanáticos de "Avengers: Endgame" llenan salas del cine en Paraná

Con dos horas de anticipación, ya había una larga fila para ingresar y tratar de ubicarse en el mejor lugar para disfrutar de este estreno que no para de cosechar elogios.", contó a, un niño de cuatro años que confió que su personaje favorito es Thor. "Al estreno teníamos que venir para ver la última de la saga. Por mis hijos, tuve que volverme fanática", dijo la mamá del niño que esperaba ansiosa para ingresar al cine."Cada uno de los personajes se destaca con sus habilidades, todos tienen una cuota de humor; queremos ver qué pasa con los que desaparecieron. Estoy muy emocionado con esta película de la saga de Marvel", aseguró a nuestro medio, otro de los chiquitos que esperaba el ingreso.Uno de los adolescentes contó aquedesde que saqué la entrada. No vi ningún tráiler porque quería verla desde cero. Creo que está muy buena"."Debería estar estudiando para la facultad, y estoy acá. Me siento un poco culpable pero esta película lo vale", contó otro de los jóvenes que se acercó, a pesar de las lluvias y "las demás obligaciones" a disfrutar de Avengers."Espero me sorprenda, que sea mejor que la anterior. La última me dejó una sensación rara por el final, desde el año pasado estoy esperando este estreno. Con amigos planeamos venir, sabíamos que seguramente se iba a llenar por lo que desde hace más de una hora que estamos acá", reconoció otro de los fanáticos."A mi entrad la adquirí en la pre venta. Capitán América es mi personaje favorito, ahorré la plata para poder comprarme la entrada. Espero sea muy épica", indicó."Productores y directores dicen que esta peli no es nada que ver a lo que nos imaginamos i, así que vengo a que me sorprenda. Salí de redes sociales para no espoliarme, tengo mucha expectativa", reconoció otra de las jóvenes que conformaba la larga fila para entrar al cine.Una joven vino con el atuendo respectivo. "Me compré la remera de Marvel y la guardé para este estreno. El 2 de abril fue el pre estreno y adquirí la entrada por internet. Es la primera vez que veo el cine así tan lleno, me encanta", dijo.No sólo adolescentes integraban la lista de "fanáticos" de la saga.Elonce.com.