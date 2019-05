Jimena Barón mostró a dónde se le fueron "las burgers y los tostones"

El viaje a Disney que le regalaron a Momo por su quinto cumpleaños se convirtió en una travesía repleta de juegos y mucha comida para Jimena Barón y Mauro Caiazza.La cantante compartió varias postales y videos de sus días divirtiéndose en Estados Unidos junto a su pareja y su pequeño, fruto de su relación con Daniel Osvaldo, donde no faltó la variedad de platos ricos y abundantes.A su regreso, Jimena compartió una foto ultra sexy en ropa interior, con un pícaro chiste incluido: "Por si no entendían a dónde se me fueron las burgers y los tostones", escribió, imprimiéndole humor a las calorías que ingirió en su vacaciones."A ese toto", le respondió su amiga Cande Tinelli, divertida, sobre la publicación de Barón en Instagram, que deja al descubierto sus curvas; y cuya foto despertó suspiros de sus seguidores y mensajes que plasmaron en su muro.