Fátima Florez hizo un especial pedido en el santuario de Gilda

Fátima Flórez (38) es una fiel devota de Gilda (la cantante tropical, fallecida en 1996) y en los últimos días, en ocasión de un viaje que debió realizar a la provincia de Entre Ríos, aprovechó para visitar el santuario y hacerle un pedido muy especial. Algo que no involucra únicamente a la humorista, sino también a su marido, Norberto Marcos.



Tiene que ver con el fuerte anhelo de convertirse en padres. "Me tomaré el tiempo necesario para ser mamá", había declarado la imitadora a fines del año pasado, y reforzó su predisposición para abrirle paso a la maternidad con una petición a su "santa" predilecta.



"Sé que Gilda me va a ayudar", confesó Fátima, y añadió que "hacía rato que quería venir a su santuario, pero por cuestiones de tiempo y de andar a las corridas no podía. Fue increíble, pero estaba manejando por la ruta con una lluvia torrencial, y faltando diez kilómetros para llegar se limpió todo de una manera repentina, hasta salió el sol?". Por último, más allá de su paso por el santuario, Fátima valoró también el empuje del público: "Todo el mundo me alienta y quiere que sea mamá", recalcó, según reproduce Paparazzi.

Fuente: Paparazzi