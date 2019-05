La estrategia de Thelma Fardin para que no prescriba la causa contra Darthés

La causa que inició Thelma Fardin contra Juan Darthés por violación está radicada en Nicaragua.



El jueves 18 de abril, en Pamela a la tarde (América), Carlos Monti informó que el equipo legal que Darthés tiene en el país centroamericano, estaba haciendo todo lo posible para demorar los tiempos y que la causa prescriba.



Tras ello, Sabrina Cartabia, la abogada de Fardin, negó esta posibilidad. "El plazo de prescripción se suspendió desde el momento en que se presentó la denuncia", explicó la letrada.



Cartabia comentó que no hay demoras en el proceso por parte de ningún lado, y expuso parte del plan que tiene con su equipo nicaragüense. "Nosotras lo estamos impulsando junto a la Fiscalía. Para que se reanude el plazo de prescripción debería haber inactividad procesal, y este no es el caso", sostuvo la abogada, y añadió: "No sé de dónde habrá sacado esa información el periodista".



A su vez, la representante legal de Fardin explicó al sitio Exitoína cómo se encuentra la causa de su representada en contra del actor de 54 años. "Todavía se siguen recolectando las pruebas", indicó Cartabia, que aseguró que cuando haya novedades, estas se informarán a través de un comunicado.