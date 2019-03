En medio de la disputa de Icardi, Wanda Nara lució su nueva "camionetita"

Sabe cómo ponerse en el centro de la escena y ser la protagonista de la noticia. Es sabido: Wanda Nara disfruta de la exposición. En este último tiempo, volvió al ruedo. ¿Qué pasó? No logró cerrar el contrato de su marido, Mauro Icardi, con el Inter. Pidió una cifra millonaria y las autoridades, hartas de los manejos de la botinera, terminaron quitándole la capitanía al joven.Mauro, muy enojado con su club, decidió no volver a jugar hasta volver a ocupar su posición. Esta situación habría provocado la crisis de pareja. Para colmo, el ex de ella, Maxi López, aprovechó la oportunidad para opinar sobre la situación de Mauro con el Inter y se burló de Wanda como representante.Lejos de darle demasiada importancia a las críticas ajenas, la botinera quiso descomprimir esta situación a su manera. ¿Cómo? Haciendo alarde de su nuevo y costoso "bebé". Se compró una camioneta Mercedes Benz Clase G que tiene un valor de 220 mil dólares. Muy feliz, se fotografió junto a ella y no dudó en compartir la imagen a través de sus redes sociales."Lo que no te mata, te hace más fría, más mala y más guapa", expresó la joven junto a las fotos y agregó: "Caminando por la vida comprendí que lo importante no es que sepas cuanto tienes, es que entiendas cuánto vales".