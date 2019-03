Bailarina posteó una foto con poca ropa pero se excedió con los retoques

Instalada en Villa Carlos Paz desde diciembre por la obra de teatro Sé infiel y no mires con quien que la tiene como actriz, Barbie Silenzi muestra en sus redes sociales su trabajo y su tiempo libre cuando puede disfrutar de las sierras.Pero esta vez, la bailarina compartió en su cuenta de Instagram una imagen que causó revuelo en sus más de 1 millón de seguidores. En su camarín y con ropa interior, la mediática apareció con el cuerpo un poco retocado y los usuarios no se lo dejaron pasar.Si bien recibió halagos por sus curvas, algunos le comentaron que se notaba el "excesivo uso de photoshop" para reducir su imagen. "No sos auténtica; la editaste demasiado", fueron algunos de las quejas que le escribieron.Es que en la publicación de Silenzi se ve una cintura súper fina, con un contorno remarcado y relieves tanto en la espalda como en el sector de la panza. Algo que las famosas suelen usar para "achicar" su cuerpo, aún teniendo un lomazo.Por otro lado, algunos seguidores se agarraron de las críticas y bromearon al respecto: "Vine por los comentarios pero creo que hay un poco de cuerpo en tu photoshop".