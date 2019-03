Lourdes Sánchez pasó por el quirófano y lo contó sin pudor

La bailarina y panelista de Los ángeles de la mañana contó que se realizó una cirugía estética y explicó los motivos por los cuales tomó la decisión."De vuelta. Antes que me digan algo, me cambié las prótesis por un tema de salud y porque tenía ganas. Gracias a mi médico ¡que es el mejor!", escribió Lourdes Sánchez en su cuenta de Instagram.Luego, en Los ángeles de la mañana, dijo: "Hay muchas que no lo cuentan pero yo lo voy a contar. Me hice un cambio de prótesis, después de dar la teta dos años, me quedaron por el piso ¡y era un complejo, no sabés las cosas que me ponían en Instagram!"."El doctor me dijo que la semana que viene, El Chato ya las 'puede estrenar', pero a mí me parece muy pronto", sumó con picardía.