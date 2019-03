Sol Pérez terminó su relación, a 48 horas de la presentación oficial

La vida amorosa de Sol Pérez siempre es noticia, sobre todo después de las últimas decepciones amorosas. Su suerte parecía haber cambiado cuando presentó en sociedad a su nuevo amor, pero dos días después anunció su separación en Involucrados. El motivo: una mentira.El flamante ex de Sol es Rodolfo Parato, un empresario marplatense que la conoció este verano. Aprovechando el festejo del cumpleaños de Flor de la V, la panelista fue acompañada de su nueva conquista y confirmó que hacía unos meses que estaban saliendo.Pero ayer la relación llegó a su final. En un móvil para el programa conducido por Pía Shaw, Sol dio la noticia en exclusiva: "La historia ya está, se terminó. Fue una historia rara. Tengo mala suerte", anticipó la panelista, y dio muchas vueltas para contar el motivo de separación.Finalmente Sol comenzó: "No soporto las mentiras y a mí, cuando me mentís una vez, ya está". Todos los miembros del equipo apostaban a que el joven tendría una relación paralela, pero Sol aclaró que no tuvo que ver con terceros. "Todo el mundo miente", dijo Pablo Duggan para relativizar la situación, pero la panelista se mostró muy firme.

El romance venía muy bien, pero el lunes el joven tuvo una actitud que a Sol no le gustó nada: "Él me dijo de salir, le dije que sí, pero que no quería ir a bailar porque hoy madrugaba. 'Bueno, dale, avisame cuando salís y te busco'". La panelista explicó que le escribió y, al no obtener respuesta, le mandó otro mensaje: "Mirá, la verdad, avisame si no, porque yo podría haber arreglado ir a tomar algo". Lejos de disculpar, el joven dio otra versión de esa conversación.Como resultado, Sol decidió cortar por lo sano ante ese desplante: "Así que decidí borrarlo porque no le interesó ni quiso explicar nada. Yo tengo mecha corta. Muy corta. Ya venía con un par de actitudes que no me cierran, raras", cerró. Fuente: (La Voz).-