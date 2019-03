El "Polaco" no podrá entrar a los Estados Unidos por cuatro años

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido como el Polaco, realizó los trámites para solicitar la visa de ingreso a los Estados Unidos. Sin embargo, se la denegaron por un problema que el popular cantante de cumbia tuvo en 2017.¿Por qué motivo el músico no podrá entrar al país en los próximos cuatro años? En el programa Los ángeles de la mañana, la panelista Yanina Latorre relató que hace dos años él había viajado con una visa de turista, junto a Silvina Luna, quien era su pareja en ese momento.Aunque estaba de vacaciones, el Polaco aprovechó para dar un show en la ciudad de Miami. Como ganó dinero por las entradas del espectáculo, el ex participante del Bailando debería haber tramitado una visa de trabajo y no una de turista."El Polaco entró con visa de turista y se supone que cobró más de 10 mil dólares. Así es que no es solamente que entró ilícitamente a trabajar, sino que cobró un dinero por el que no pagó impuestos. Hay diferente categorías según lo que vos ganás", explicó Latorre, quien se encargó de conducir el programa en reemplazo de Ángel De Brito que está de vacaciones.Además, la esposa de Diego Latorre aclaró que todo este episodio no habría sido ciento por ciento responsabilidad del cantante: "Igual, atrás de esto también hay un representante y alguien que lo contrata que le tienen que decir qué visa tiene que sacar". Luego, señaló que el dueño del local fue multado con 50 mil dólares.En abril de 2018, el músico viajó a los Estados Unidos junto a sus dos hijas: Sol (fruto de su relación con la cantante Karina La Princesita) y Alma (que tuvo con Valeria Aquino). En esa oportunidad, disfrutaron de una escapada inolvidable a Disney, en la que conocieron los fantásticos parques y atracciones."Sueño cumplido. Pensar que de chico uno soñaba con estar en Disney. Hoy de grande, mi felicidad es la de ellas que con esfuerzo dedicación y con la ayuda de Dios pude cumplirlo y pueden disfrutar de algo tan hermoso. Dios hoy no te pido nada, te agradezco", había escrito en su cuenta oficial de Instagram.Cabe recordar que en el verano de 2018, el intérprete había estado trabajando en la temporada teatral de Villa Carlos Paz como parte del elenco del espectáculo Explosivos junto a Silvina Luna. Luego de varias idas y vueltas, decidieron poner un punto final a la relación de noviazgo. Fuente: (Teleshow).-