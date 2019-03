Wanda cargó contra Maxi López: "Es triste que priorice su ego personal"

Tras la separación, Wanda Nara y Maxi López jamás lograron llevarse bien. En más de una oportunidad, intentaron tener un trato cordial por los tres hijos que tienen juntos: Benedicto, Valentino y Constantino. Cuando la botinera se casó con Mauro Icardi las cosas empeoraron, parecía imposible llegar a un acuerdo con su ex.



En este último tiempo, cuando parecía que Wanda y Maxi habían hecho una tregua, la armonía se volvió a romper. Él no dudó en opinar sobre la delicada situación de Icardi con el Inter y criticó los manejos de su ex como representante. Y en diálogo con revista Gente, llegó la réplica de la modelo.



"Es triste que priorice su ego personal antes de lo que puedan pensar sus propios hijos. Desde que mis hijos aprendieron a leer, nunca podría decir nada. Estas cosas se resuelven en Tribunales. Y es un juez el que te dará o no la razón", expresó Wanda. Y agregó: "Hoy tengo la responsabilidad de la educación de mis hijos, soy una madre presente sin un padre y sin familiares cerca. Entonces debería ser más agradecido de los seres humanos que son y que eduqué".



Antes de cerrar, la botinera dejó muy en claro que, desde el primer día, Icardi se involucró en la crianza de los nenes: "Mauro y yo dedicamos nuestra vida a ellos. Desde que conozco a Mauro jamás fuimos al cine a ver una película para nosotros, porque si tenemos tiempo libre es para estar con ellos".