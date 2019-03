Pampita confirmó su noviazgo con Mariano Balcarce

Luego de que él asegurara en Radio 10 que estaban saliendo, la modelo dio su palabra sobre el novedoso romance.



"Sí, estamos juntos", anunció Mariano Balcarce, el misterioso hombre que conquistó el corazón de Pampita. El joven empresario se refirió a su noviazgo en Negro y regreso - el programa de Oscar González Oro en Radio 10- luego de ser fotografiado junto a la modelo en una romántica salida al cine.



El romance sale a la luz a un mes de que Pampita confirmara su separación con Pico Mónaco a través de su cuenta de Twitter: "Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones".





Según informó Ángel de Brito, Balcarce es el heredero de la empresa de alfajores de Mar del Plata y tiene 32 años. A la palabra del joven empresario faltaba la confirmación de la modelo, quien no tardó en ratificar la noticia.



"¿Podés confirmar tu noviazgo?", le preguntó Paula Varela, a lo que Pampita respondió: "Sí, es verdad. Beso".