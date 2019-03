Pampita confirmó su nuevo romance con un atractivo empresario de 32 años

Pasó tan sólo un mes desde que Carolina Pampita Ardohain (41) comunicó a través de sus redes sociales la separación de Juan Pico Mónaco (34). Lo hizo luego de varios rumores de ruptura, para despejar dudas y no tener que volver a hablar del tema."Hace unos días con @picomonaco decidimos separarnos, estamos tristes porque dimos lo mejor de cada uno y no funcionó como esperábamos. No hacemos mal a nadie, nos queremos mucho y nos respetamos. Espero que nos dejen vivir este momento en paz, sin mentiras o falsas especulaciones", escribió la modelo en su Twitter el 28 de enero de 2019.Tras la ruptura, Pampita decidió tomarse unos días de descanso junto a sus hijos Bautista, Benicio y Beltrán (fruto del matrimonio con Benjamín Vicuña) primero en México y luego en Miami. Fue allí donde su corazón, según indican, volvió a sonreír.La modelo fue vista yendo al cine con un hombre. Según informó el periodista Ángel de Brito en sus redes sociales eligieron la películaganadora como mejor filme en los últimos Premios Oscar.En un principio no había datos de su acompañante, y se lo mencionaba como "El motoquero", porque en esa salida ambos tenían un casco en la mano.Unos días después. él mismo lo confirmó, en conversación con"Sí, estamos juntos". Pero, ¿Quién es Mariano Balcarce, el nuevo novio de Pampita?El hombre de 32 años tiene una hija de 10 años, es el heredero de la familia Balcarce, los creadores de los famosos alfajores marplatenses, está al frente de los festivales Rock & Drive, tiene un bar en José Ignacio (Uruguay) y un restaurante en el Rosedal de Palermo.Se conocieron en febrero cuando ella viajó a Miami. Intercambiaron los números de teléfono y empezaron chateando por WhatsApp. Finalmente, él la invitó a tomar un café. Ella en un principio se negó, alegando que estaban lejos, pero él se tomó el primer vuelo a Miami para concretar la cita."¿Podés confirmar tu noviazgo?", le consultó Paula Varela, panelista de(El Nueve) a través de WhatsApp, y Pampita respondió sin vueltas: "Si, es verdad. Beso".Una nueva etapa para el corazón de Pampita, publica