Caso Natacha Jaitt: Liberaron al empresario imputado por falso testimonio

El empresario Raúl Velaztiqui Duarte fue liberado hoy, luego de permanecer detenido por falso testimonio en la causa que investiga la muerte de Natacha Jaitt, aunque permanecerá imputado por esa acusación.La excarcelación se concretó a las 18:00 por medio de una "caución juratoria", que obliga a Velaztiqui Duarte a presentarse en alguna de las sedes judiciales cada vez que sea requerido, reveló a NA su abogado Gabriel Becker.El plazo para determinar si continuaba o no detenido vencía el próximo miércoles, pero la defensa confiaba en que este viernes pudiera resolverse en favor del empresario, algo que se adelantó 24 horas.Velaztiqui Duarte seguirá imputado por el delito de falso testimonio -tiene una pena máxima que es excarcelable- luego de manipular objetos en la habitación de complejo Xanadú de Villa La Ñata, en el partido de Tigre, donde el sábado a la madrugada murió Natacha Jaitt, una extensión de pelo de la conductora y actriz y su teléfono celular, además de contradicciones en sus relatos testimoniales.El ahora liberado, un productor de eventos, fue quien el viernes pasado por la noche llevó a Natacha hasta el salón, donde tenía como objetivo coordinar la aparición de la mediática en una serie de eventos.Los fiscales Sebastián Fitipaldi y Diego Callegari afirmaron este jueves que en la causa que investiga la muerte de la conductora y modelo Natacha Jaitt "todas las hipótesis están en juego", aunque manifestaron que por el "trabajo muy profesional" en el lugar del hecho "en principio estaría descartada" la posibilidad de que haya habido una "conspiración"."Están todas las hipótesis en juego. Estamos investigando para llegar a la verdad, que se lo debemos a los familiares de ella y a la misma occisa", sostuvo Fitipaldi, fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de Benavídez.En tanto, su par de la Unidad Funcional de Instrucción de Violencia de Género de Tigre subrayó que por el momento "no se puede hablar de asesinato ni de muerte natural hasta que no se tengan todos los elementos juntos"."Sería una irresponsabilidad hablar de una hipótesis o de la otra", remarcó Callegari en diálogo con el canal de noticias TN.Consultado respecto a eventuales imágenes en las que habría quedado registrada Jaitt consumiendo cocaína, tal como se rumoreó en las últimas horas, Fitipaldi explicó: "Respecto de las cámaras y del lugar del hecho en sí no vamos a dar ninguna explicación porque va a obstaculizar la investigación. Es un material sensible de la causa".En ese sentido, también se refirió a la posibilidad de que la muerte de la conductora sea parte de una "conspiración"."Vamos a intentar llegar a la verdad absoluta de lo que sucedió. Si hay algún tipo de conspiración, lo vamos a investigar también. Se trabajó muy profesionalmente en el lugar del hecho, por lo que en principio lo descartaría", aseguró el fiscal Fitipaldi.Y agregó: "Estamos estudiando las cámaras del lugar para ver si hubo algún ingreso que no se vio antes, durante o después del hecho".A la vez, también aclaró que compararon las imágenes del día de la muerte de Jaitt con las de semanas anteriores y destacó que "no hubo ninguna variación" en las cámaras tanto en lo que respecta a funcionamiento como a su orientación.Este miércoles la ex cantante de Bandana Lissa Vera se presentó a declarar ante los fiscales que investigan la muerte de Jaitt.La artista fue citada para brindar su declaración testimonial, ya que los fiscales querían tener información sobre la relación laboral que existía entre la víctima y Velaztiqui Duarte.En su presentación ante la Justicia, la cantante explicó que era amiga de Natacha y tenía proyectos en común tanto con Jaitt como con el empresario paraguayo.