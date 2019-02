Guido Kaczka recordó desopilante anécdota sobre un "fracaso" corporal

Guido Kaczka provocó las carcajadas de propios y ajenos cuando, este jueves por la mañana, recordó una divertida anécdota sobre la vez que probó por primera vez el bronceado con aerosol."Me acuerdo, porque es una marca? cuando me "sopletié" para quemarme, todo para estar tostado para una novela. Me fui a hacer completo, te ponen como una bombachita de gasa? Ahora no manchan pero en esa época manchaban mucho. Me acuerdo las sábanas? era un quilombo en casa", comenzó diciendo Kaczka, en el aire de "No Está Todo Dicho", programa que conduce por La 100.Mientras todos sus compañeros de mesa estallaban de risa, él continuó con su divertido recuerdo: "Viste, son esas cosas que haces y probás? además yo cuando me lo fui a hacer, me dije 'los cagué a todos'. Pensaba en gente? tipo en Mariano Martínez, Nicolás Cabré, Luciano Castro, dije: 'los maté' porque me voy a quemar con esto y voy a tener una facha tremenda"."Yo me empecé a autogestionar de algún modo? quién iba a ser yo, cómo iba a ser yo, me lo decreté (viste como dice Moria), me dije '¡Basta! Yo voy a ser lindo, pero no muy lindo? yo voy a ser muy muy muy lindo, voy a ser un tipo que lo mires y digas 'wow boludo, que hace este pibe así', pero? no me salió del todo", siguió Kaczka con su habitual cuota de picardía.Para darle continuidad al entretenido momento del ciclo radial, Kaczka invitó a sus compañeros a aportar sus experiencias fallidas. "Se empezó a usar el formol en el pelo de los hombres", sumó Claudia Fontán, a lo que Guido agregó: "Yo tenía un amigo de mucho rulo que se lo hizo y le quedó como dos durlock duros alrededor de la cara y encima vino uno una vez a una reunión y dijo: 'guarda que se esta muriendo gente que se pone el formol', ¡La cara que puso!". Fuente: (Viapaís).-