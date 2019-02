Ricky Centurión no juega pero sonríe fuera de las canchas

Después de enviarle una carta documento a Racing para que aclare su situación laboral, Ricardo Centurión volvió al centro de la escena. ¿Por qué? Porque pesea a no jugar, el 10 sonríe. Y con ganas. Según trascendió, el crack de la Academia está entablando una relación con la modelo Tamara Bello."Estamos saliendo. Mi corazón está muy contento y creo que el suyo también. Es una persona muy feliz, me cuida un montón. Me parece hermoso, me encanta la onda que tiene", contó la rubia, en diálogo con Ciudad, confirmado el romance.En las últimas horas, circularon en las redes sociales fotos de un momento de la cita que compartieron Centu y su nueva conquista, quienes lejos de esconderse posaron sonrientes para los flashes, señaló"Hace unos días hablamos en vivo a través de Instagram, yo desde mi casa y él merendando en otro lado. Hablábamos de que me encanta el meneo que hace cuando festeja los goles, Centu tiene un meneo espectacular", describió Tamara, luego."Nos estamos conociendo. Seguro que el futuro va a traer algo bueno, ya sea como amigo o lo que sea. Me parece un chico encantador, súper respetuoso, buena onda. Espero que la vida me depare cosas buenas con él", concluyó Bello. Y Centu sigue encarando...