Pachano: "Actrices Argentinas abandonó a Natacha Jaitt por prostituta"

Anibal Pachano lamentó la muerte de Natacha Jaitt y cuestionó el accionar que el colectivo Actrices Argentinas tuvo con ella. Además criticó a Carolina Papaleo por sus polémicas declaraciones tras la muerte de la conductora radial y apuntó contra Luis Ventura por mostrar la foto de su cuerpo sin vida.El coreógrafo lamentó la muerte de Natacha y cuestionó duramente el accionar del colectivo Actrices Argentinas luego de las críticas en las redes y de que Ulises Jaitt denunciara que su hermana pidió ayuda a la agrupación y le dieron la espalda, a pesar de que le dijeron públicamente que la iban a acompañar en su denuncia por violación."Quedó sola en un montón de situaciones. Muy lindo el colectivo de las Actrices pero deberían haber tenido un poquito más de humanidad. La dejaron sola porque es prostituta. Ella lo dijo. Y de las tres cuartas parte del pseudocolectivo, uno conoce perfectamente cómo comenzaron, de dónde vienen, a dónde van. Nadie está exento de haber tenido relaciones sexuales con determinadas personas o haber ganado un puesto o no de determinada forma", sostuvo Pachano."Nadie queda exento de las formas en las que ganaron sus lugares. Una prostituta es una mujer que por necesidad vende su cuerpo, muchos otros venden el alma, que es mucho más grave, otros viven como vampiros, y nadie dice nada", disparó."La familia de Natacha merece una explicación de lo que sucedió. Ella era una modelo y era una actriz también, les guste o no. Trabajó de eso muchos años y era hermosa, mucho más linda que muchas que ahora están en el candelero de la televisión. ¿Quién les da el derecho a no levantarle el teléfono?, ¿qué es lo que están defendiendo?", agregó.