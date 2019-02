Rumores de crisis entre Jimena Barón y Mauro Caiazza

Jimena Barón y Mauro Caiazza se conocieron en 2018 cuando la actriz y cantautora desembarcó en "Bailando 2018". Mauro fue el bailarín designado por la producción para que forme parte de su equipo. Iniciaron un romance, pero ahora parece que se terminó.Jimena y Mauro compartieron muchos ensayos y hasta convivieron como amigos cuando ella estaba rompiendo su corto vínculo con Rodrigo Romero, el actor con el que compartió el protagónico de la película del Potro Rodrigo.Por ese entonces, Jimena declaró: "Terminamos porque yo no sentía que podía proyectar en él algo importante. Además quería estar con alguien que tenga menos quilombo, Rodrigo tiene dos minas y tres hijos... ¡imaginate!".En ese momento Mauro encajaba perfecto con el perfil de hombre que Barón buscaba. De a poco y con el trabajo que le propuso al aire Marcelo Tinelli, el baialrínse ganó el corazón de Jimena y se complementó enseguida con su hijo Momo.Tras compartir algunos meses de relación y muchas fotos en Instagram, desde hace 10 días, los dos optaron por permanecer en silencio y por dejar de mostrarse juntos.Tal vez sea casualidad o una crisis que no quieren exteriorizar pero solo el tiempo confirmará o no la noticia, señaló