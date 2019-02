"A Natacha la querían muerta", denunció una de sus mejores amigas

La repentina muerte de Natacha Jaitt conmocionó al mundo del espectáculo y a su entorno. Desde México habló Pau Linda, una de las mejores amigas de la conductora, con quien mantenían una relación por teléfono debido a la distancia."Estoy shockeada, mal, descompuesta, con la piel erizada desde el sábado que me enteré de la noticia. Muy triste, me parece totalmente injusto e inhumano lo que pasó. Creo que a Natacha la mataron y no me cabe ninguna duda", aseguró Pau Linda en C5N y argumentó que "fue por todas las denuncias que estaba haciendo"."Se puso encima la bandera de una causa terrible, como es el abuso de menores. Lo que sabía Nati era demasiado y la querían muerta", dijo Pau y al ser consultada sobre si Natacha tenía miedo por su vida, no dudó en responder "claro que sí" y aseguró: "Estaba amenazada".Pau también apuntó contra la prensa: "Hizo sus posteos públicamente pidiendo ayuda. Los medios la desacreditaron, la difamaron. Dijeron cosas de ella que no son verdad, tanto Nati como Ulises son buena gente, incondicionales. Nada que ver con cómo se la trató" [?]No tenía filtro, lo que decía lo sostenía y quería ir contra todo eso, ese era su objetivo. Sabía mucho".En cuanto a la disputa legal por la tenencia de Valentino, el hijo menor de Natacha, sostuvo: "Sería justo que esté con Uli porque eran una familia muy unida. Le van a hacer un daño terrible, ya le sacaron a la mamá, si le sacan a Ulises que es parte de su familia, viven todos bajo el mismo techo". Fuente: (MinutoUno).-