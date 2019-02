Pasista entrerriana desfilará en el Carnaval de Rio: Video del ensayo

Integrante de Imperio

Ya instalada en Río de Jainero, Agustina Arraras, actual Reina de Batería del Carnaval de Concordia y fascinada con la vida carioca del lugar donde reside actualmente, cuenta cómo vive su sueño de ser Pasista de Salguiero y cómo se prepara para debutar en el Sambódromo Marqués de Sapucaí.Agustina comenzó comentando que el año pasado encontró un casting para pasistas que estaba destinado a chicas que quieran serlo y no vivan en Río de Janeiro. Entonces vía internet participó de ese casting para integrar una Escola de Samba que se llama "Unidos de Bangu" y logró ser seleccionada.En este sentido, la joven bailarina integrante de Comparsa Imperio y electa Reina de Batería en la edición 2018 del Carnaval de Concordia, explicó que la Escola de Samba "Unidos de Bangu" pertenece al grupo acceso y que su sueño era ir a bailar en Salgueiro o en Mangueira que son las dos escolas que más le gustan del carnaval más importante el mundo, el de Río de Janerio.Una vez obtenido el sí de la escola de acceso, empezó a buscar un poco más a ver si podía llegar a la gente que trabaja en Salgueiro o Mangueira. Por medio de contactos y personas que la conocían por sus participaciones en el Carnaval de Concordia, logró que le dieran la oportunidad de demostrar sus conocimientos."Me vine a Río de Janeiro para que la gente me conozca, me vean bailar, para hablar con ellos y lo logré, estoy acá, feliz, tomando muchas clases de samba con maestros increíbles", expresó Agustina desde Brasil, donde se encuentra ahora a días de que lleguen las fechas de Carnaval en el calendario. "Estoy tomando clases con Carlinhos do Salgueiro, director de todos los bailarines y también de todas las alas, es espectacular, enseña cada paso del samba, cada movimiento dentro de la escola, cómo se mueven", dijo según publicóA pocos días de lanzarse a la pasarela del Sambódromo, lleva un ritmo de entrenamiento muy exigente: "casi todos los días tengo clase con Carlinhos do Salgueiro y con otra chica, fui muy bien recibida por todos, son muy cálidos, es un lugar hermoso Salgueiro", destacó la bailarina.A modo de anécdota contó que días atrás hubo un ensayo en la comunidad de Salgueiro, que es en la cima de un morro. "Fue increíble, había muchísima gente y teníamos como un escenario pequeño en donde bailamos sólo las pasistas, éramos 10 chicas rodeadas de un montón de gente fanática de Salgueiro, toda la batería. Esta experiencia no me la voy a olvidar nunca en la vida, es algo que nunca pensé que iba a poder estar ahí viviendo. Estoy re feliz", relató emocionada.También comentó que en unos días le entregan su traje y sólo resta seguir ensayando hasta el día de su debut que será el domingo 3 de marzo a las 12 de la noche.Participar en Carnaval de Río de Janeiro y más como pasista y en Salgueiro "es algo que siempre soñé, pero que quizás no lo veía tan posible o pensaba que había muchos obstáculos para lograrlo y como dije veinte veces, estoy feliz cumpliendo mi sueño", reiteró.Este año, la Reina de Batería de la edición 2018 participó como invitada en la cuarta noche de desfile, en su Comparsa Imperio, en lo que fue una jornada para recargar energías con toda la pasión mística del "Atanasio Bonfiglo", antes de viajar a Río de Janeiro y afrontar este gran desafío. Lo vivió muy emocionada. Esta gran posibilidad estaba muy cerca.Sin dudas, hay que tener mucha energía para poder resistir el calor y la emoción del desfile, y estar bailando frente a miles de personas por los 700 metros de la pasarela y Agustina Arraras sin dudas demostró en el Carnaval de Concordia que tiene todas las cualidades para poder deslumbrar al público del Sambódromo Marqués de Sapucaí.Entre ensayo y ensayo, Agustina no olvida sus raíces y cuenta su experiencia como pasista e integrante de la máxima fiesta del verano concordiense: muestra videos a sus nuevos compañeros, habla sobre su comparsa Imperio, y cuenta cómo se vive en Concordia la pasión del Carnaval, invitando a todos a que conozcan nuestra ciudad."Saber lo que es ser integrante de una comparsa y venir a Río con esa experiencia significa hablar el mismo idioma y vivir de igual manera la pasión por el carnaval", concluyó.Este fin de semana en la doble jornada de desfiles que habrá el sábado 2 y el lunes 4 de marzo, todos sus compañeros estarán enviándole buena energía, a quien resultará ser una virtual representante del Carnaval de Concordia en el Río de Janeiro.