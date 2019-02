"No la vi drogada", dijo la joven que estuvo donde murió Natacha Jaitt

Espectáculos Buscan si hay ADN de otra persona en la escena donde hallaron a Natacha Jaitt

"No soy prostituta. No sé por qué me presentan así. ¿Qué me querés preguntar?", dice Luana a Infobae detrás de la reja de su casa en Don Torcuato, donde vive con su madre y su hijo de cuatro años. No acepta ser fotografiada, pide que muestren su rostro. El lugar en el que está es al menos incómodo: es la joven de 19 años que participó en la fiesta en el salón Xanadú de Villa La Ñata en donde Natacha Jaitt perdió la vida el sábado por la madrugada, un hecho que la Justicia investiga con un equipo de tres fiscales de la zona norte, una de cinco testigos.-Yo arreglé esto por Instagram con mi amigo, con "Voltio", me dieron la dirección, llamé a un remise y llegué. Me mostraron el lugar, el baño, el patio, el escenario. Después de eso me dieron algo de tomar, si quería sushi, no comí. Me presenta a Natacha, no la conocía, no sabía que era famosa. Recién me entero de que era famosa cuando se descompuso, me dijeron que íbamos a terminar en quilombos.-No la vi drogada, nada del otro mundo. Después la escuché decir: "Estoy borracha". La vi un poco ebria. No la vi consumir cocaína. Sí la vi consumir pepa y alcohol. "Voltio" estaba por cortar el cartón y no podía, lo corté yo. Me dijo que le dé a Natacha, que quería tomar. Ella me dice: "¿Y esto por dónde va?", riéndose. Se lo pone bajo la lengua. Yo tomé, pero no me hizo efecto. Después de un rato, el dueño le empezó a mostrar el lugar a Natacha.-A "Voltio" lo vi, después se iban adentro. Supongo que iban a tomar. Las líneas estaban adentro. Al amigo de Natacha no los vi tomar.-Sí. Se va el dueño con Natacha y al rato vuelve, normal. Le preguntan qué onda y dice que se quedó dormida, que está descompuesta, algo así llegué a escuchar. Después me voy al baño y me persigue Fonolla, me dice "vamos para arriba un cacho", tenía una copa de champagne.-Eso es mentira, en ningún momento pasó. Ni bien abro la puerta del baño sale él. Así que vamos. Estuvimos diez minutos y viene "Voltio" a los gritos. "Luana, Luana?", dice. Yo no estaba teniendo sexo con Fonolla. Bajamos a las apuradas y dice: "Se descompuso. Ya llamaron a la ambulancia, te quiero sacar de acá porque no tenés nada que ver". Ahí me subí a la moto con "Voltio" y después se va Fonolla en su camioneta. Me deja "Voltio" en su cabaña y al rato vuelve a buscar mi campera y mis llaves. No sabíamos que estaba muerta. Vuelvo a mi casa a las 7 de la mañana, le mando a "Voltio" cómo estaba, qué sabía, que me cuente. Entro a Facebook y me entero que aparece muerte. Empecé a llamarlo y me dijo que estaba en la comisaría, me dijo que venga a declarar, que vaya y diga toda la verdad. Me allanaron la casa, por suerte me hablaron bien, les dije que no había nada. Hicieron todo lo que tenían que hacer y se fueron.-Se lo pregunté a él. No me dio ninguna explicación. No me dedico a eso. Tengo un nene. Estoy acá con mi mamá y mis dos hermanas. Es más, no salía hace mil años. Salgo y me como este garrón.-Hablaban de trabajo, boliches, de boliches de otros lugares del mundo con tarjetas de carga para consumiciones. Nunca escuché nada raro. La vi re bien. Estaba un poco ebria, pero nada para que pasara lo que pasó. No recuerdo qué dijeron cuando ella y el dueño se fue a la habitación. Se van para adentro y no los vi más. Si hubiese sabido que era famosa le prestaba atención. Ni siquiera era una fiesta, era una reunión. No había ni música.Hoy, Luana intentó contactarse con Ulises Jaitt, hermano de Natacha: quiere ofrecerle sus condolencias.