Buscan si hay ADN de otra persona en la escena donde hallaron a Natacha Jaitt

La Justicia está avanzando en la investigación por la muerte de la conductora y actriz Natacha Jaitt y ahora busca comparar los rastros de ADN para determinar si hubo o no alguna otra persona en la escena del fallecimiento que no esté entre quienes declararon.Así lo reveló esta mañana el procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, al dar a conocer cuáles son los pasos a seguir en la investigación por el deceso de Jaitt.Según dijo el procurador, "no se descarta ninguna hipótesis" en la investigación, dado que ahora la Justicia debe determinar en qué circunstancias se produjo la ingesta de alcohol y cocaína que le habrían producido la muerte a la actriz."Por las características del hecho y además porque es protocolo de los fiscales a mi cargo, no se descarta ninguna hipótesis en esta primer etapa de investigación sobre el fallecimiento de Natacha Jaitt", sostuvo el procurador.En diálogo con radio Mitre, el jefe de los fiscales bonaerenses sostuvo que "existen algunos elementos que entran en contradicción en las declaraciones testimoniales de los presentes en el lugar".Conte Grand señaló que una de las principales tareas de los investigadores de ahora en más será la de "verificar con las pericias si existe algún dato de ADN de otra persona" que pudiera haber esta en la escena del fallecimiento de Jaitt."Se conoce la causa de la muerte; lo que hay que investigar es la causa de la causa, es decir por qué se produjo... a eso apunta la investigación", afirmó el procurador.Conte Grand sostuvo además que no cree que haya una redefinición de la carátula de la causa por la muerte de Jaitt "hasta dentro del próximo mes".La Justicia realizó cinco allanamientos en las viviendas de las cinco personas que estaban en el mismo edificio en el momento del fallecimiento de la actriz y también la casa de la fallecida, con colaboración de sus familiares.También sostuvo que "no se cerrará" la causa por abusos que se había abierto meses atrás, cuando Jaitt denunció que sufrió una violación por parte de dos sujetos.