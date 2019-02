Todos los ganadores de los premios Oscar: "Roma" se llevó tres estatuillas

Todos los ganadores

"Green Book: una amistad sin fronteras", de Peter Farrelly, hizo oídos sordos de las apuestas y de los críticos, y se llevó el premio a Mejor Película en la 91ra. entrega de Oscar de la Academia de las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.Sin embargo, "Roma" y su director, el mexicano Alfonso Cuarón, no se fueron con las manos vacías: consiguieron la mención como Mejor Película Extranjera, Mejor Director y Mejor Fotografía.Pese a que la favorita era la cinta producida por Netflix, "Green Book..." cumplió con el presagio: de los anteriores diez Oscar, ocho los habían ganado los filmes elegidos por el Sindicato de Productores de Hollywood, asociación que se había inclinado por historia de Farrelly en esta temporada.Sin un anfitrión tras 30 años, la Academia le dio más tiempo a los ganadores y a los presentadores, entre quienes se incluyó por primera vez a personajes ajenos a la industria como la deportista Serena Williams y el guitarrista de Rage Against The Machine, Tom Morello.En una gala en la que la mayoría de los discursos fueron a favor de la inmigración y la integración, Cuarón agradeció a la Academia por "reconocer a una película que gira en torno a una mujer indígena y empleada doméstica, que como miles en el mundo no tiene derechos". "Como artista nosotros tenemos que ver donde otros no miran", concluyó el director que ya había ganado un Oscar en 2013 por "Gravedad".La siguiente es la lista completa de los ganadores de la edición 91 de los premios Oscar de la Academia de Hollywood entregados esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en los que "Green Book: una amistad sin fronteras", dirigida por Peter Farrelly, se llevó el galardón a la mejor película:- Mejor película: "Green Book: una amistad sin fronteras", de Peter Farrelly.- Mejor director: Alfonso Cuarón, "Roma".- Mejor actor: Rami Malek, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury".- Mejor actriz: Olivia Colman, "La favorita".- Mejor actor de reparto: Mahershala Ali, "Green Book: una amistad sin fronteras".- Mejor actriz de reparto: Regina King, "Si la calle Beale hablase".- Mejor guión original: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly, por "Green Book: una amistad sin fronteras".- Mejor guión adaptado: Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee, "El infiltrado del KKKlan".- Mejor largometraje de animación: "Spider-Man: un nuevo universo".- Mejor película en idioma extranjero: "Roma", de Alfonso Cuarón (México).- Mejor fotografía: Alfonso Cuarón, "Roma".- Mejor montaje: John Ottman, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury".- Mejor banda sonora: Ludwig Goransson, "Pantera Negra".- Mejor canción original: "Shallow", de "Nace una estrella" - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando y Andrew Wyatt.- Mejor diseño de producción: Hannah Beachler y Jay Hart, "Pantera Negra".- Mejores efectos visuales: Paul Lambert, Ian Hunter, Tristan Myles, J.D. Schwalm, "First Man".- Mejor edición de sonido: John Warhurst y Nina Hartstone, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury".- Mejor mezcla de sonido: Paul Massey, Tim Cavaign y John Casali, "Bohemian Rhapsody: La historia de Freddie Mercury".- Mejor diseño de vestuario: Ruth Carter, "Pantera Negra".- Mejor maquillaje: Greg Cannom, Kate Biscoe y Patricia Dehaney, "El vicepresidente: Más allá del poder".- Mejor largometraje documental: "Free Solo", de Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin.- Mejor cortometraje: "Skin", de Guy Nattiv.- Mejor cortometraje documental: "Period. End of Sentence", Rayka Zehtabchi.- Mejor cortometraje animado: "Bao", de Domee Shi.