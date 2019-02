Familiares y amigos dieron el último adiós a Natacha Jaitt

Policiales Natacha Jaitt murió por una falla multiorgánica y había consumido cocaína

El cuerpo de Natacha Jaitt fue sepultado en el Cementerio Israelita de La Tablada -ubicado en la localidad de La Matanza- este domingo al mediodía. Si bien su hermano Ulises había asegurado que no habría velorio, el cortejo fúnebre salió desde la sala velatoria ubicada sobre la calle Loyola 1139 en el barrio de Villa Crespo."Los que quieran despedirla a mi hermana estaremos en el cementerio La Tablada a las 13:30 hs. Muchas gracias", informó Ulises minutos antes del partir a despedir a su hermana."Algunos dicen que ella llevó drogas, que consumió y otros dicen que no. La mitad de los que estaban ahí dicen una cosa y la mitad, otra. Hay un mundo de contradicciones. Y eso me alarma porque no coinciden en su relato", aseguró Jaitt la mañana de este domingo."No voy a parar hasta descubrir toda la verdad. Te juro que vas a descansar en paz", escribió la hija de la actriz horas antes del último adiós a su madre.Natacha Jaitt fue hallada muerta en la madrugada del sábado, a la 1:49, en el salón de eventos Xanadú, en la localidad de Villa La Ñata, en Tigre, por médicos que acudieron a un llamado al 911. La actriz se encontraba "desvanecida, en un cuarto, recostada en una cama" boca arriba (decúbito dorsal).Asimismo, los peritos confirmaron que el cuerpo no presenta signos de agresión ni defensa, algo que ya habían señalado los médicos que hicieron el reconocimiento preliminar en el lugar del hecho.Las muestras serán procesadas por la Policía Científica en La Plata el próximo jueves 28 de febrero a las 11. Se trata de hisopados, muestras de sangre y orina, y de polvo blanco que tenía en la nariz, presuntamente cocaína.Los médicos observaron, además, que el corazón se encontraba "deteriorado".