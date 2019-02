La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood celebrará esta noche la edición número 91 de los premios Oscar en el Dolby Theatre de Los Ángeles, que reconocerán a las producciones y los artistas más destacados del séptimo arte. La ceremonia comenzará a las 20:30 con la alfombra roja, que se verá por TNT, doblado al español, y por TNT Series, en idioma original. A las 22 está previsto que arranque la entrega de estatuillas, que será transmitida a más de 225 países.



Por primera vez en 30 años, la ceremonia no contará con un conductor. La Academia ya anunció algunas de las figuras que presentarán las estatuillas: Jennifer Lopez, Daniel Craig, Tina Fey, Chris Evans, Tessa Thompson, Brie Larson y Maya Rudolph, entre otros.



Al no haber anfitrión, los shows musicales tendrán un importante protagonismo en la gala. En el Dolby Theatre se presentarán: Lady Gaga y Bradley Cooper (A star is born); Kendrick Lamar y SZA (Black Panther); Jennifer Hudson (RGB); y Gillian Welch y David Rawlings (The Ballad of Buster Scruggs).



El venezolano Gustavo Dudamel estará al frente de La Filarmónica de Los Ángeles para ponerle música al segmento "In memoriam", en honor a los artistas fallecidos. A último momento, se sumaron dos performances más en vivo: Bette Midler (Mary Poppins Returns) y el grupo mítico Queen tocará con Adam Lamber (Bohemian Rhapsody).





Serán 24 rubros, que tienen como principales protagonistas a Roma y The Favourite, con diez nominaciones cada uno. Ambas se medirán por la estatuilla a la mejor película, rubro por el que también compiten A star is born, Green Book, Black Panther, BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody y Vice.



Netflix se apunta su primera nominación a mejor película con Roma, al igual que Marvel Studios con Black Panther, la primera película de superhéroes que compite por el premio máximo.



La lista de nominados de los premios Oscar 2019



Mejor película



Roma

Pantera Negra

Infiltrado del KKKlan

Bohemian Rhapsody

Nace una estrella

La favorita

Green Book

El vicepresidente



Mejor dirección



Spike Lee

Pawel Pawlikowski

Yorgos Lanthimos

Alfonso Cuarón

Adam McKay



Mejor actriz



Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, La buena esposa

Olivia Colman, La Favorita

Lady Gaga, Ha nacido una estrella

Melissa McCarthy, ¿Podrás perdonarme algún día?



Mejor actor



Christian Bale, El vicio del poder

Bradley Cooper, Ha nacido una estrella

Willem Dafoe, Van Gogh, a las puertas de la eternidad

Rami Malek, Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen, Green Book



Mejor actriz secundaria



Amy Adams, El vicio del poder

Marina de Tavira, "Roma"

Regina King, El blues de Beale Street

Emma Stone, La Favorita

Rachel Weisz, La Favorita



Mejor actor secundario



Mahershala Ali, Green Book

Adam Driver, Infiltrado en el KKKlan

Sam Elliott, Ha nacido una estrella

Richard E. Grant, ¿Podrás perdonarme algún día?

Sam Rockwell, El vicio del poder



Mejor guión adaptado



The Ballad of Buster Scruggs

Infiltrado en el KKKlan

Podrás perdonarme algún día?

El blues de Beale Street

Ha nacido una estrella



Mejor guión original



First Reformed

Green Book

Roma

La favorita

El vicio del poder



Mejor película de habla extranjera



Cafanaúm

Cold War

Obra sin autor

Roma

Un asunto de familia



Mejor película animada



Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse



Mejor fotografía



Cold War

La favorita

Obra sin autor

Roma

Ha nacido una estrella



Mejor diseño de producción



Black Panther

La favorita

First Man

El regreso de Mary Poppins

Roma



Mejor vestuario



Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



Mejor montaje



Infiltrado en el KKKlan

Bohemian Rhapsody

Green Book

La favorita

El vicio del poder



Mejores efectos especiales



Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story



Mejor maquillaje y peluquería



Border

Mary Queen of Scots

Vice



Mejor montaje de sonido



A Quiet Place

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma



Mejor mezcla de sonido



Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

Ha nacido una estrella



Mejor banda sonora



Black Panther

BlacKkKlansman

El blues de Beale Street

Isle of Dogs

Mary Poppins Returns



Mejor canción



All The Stars, Black Panther

I'll Fight , RBG

Shallow ,

Ha nacido una estrella

The Place Where Lost Things Go, El regreso de Mary Poppins

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, The Ballad of Buster Scruggs



Mejor documental



Free Solo

Hale County This Morning, This Evening

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG



Mejor cortometraje documental



Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence



Mejor cortometraje de ficción



Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



Mejor cortometraje animado



Animal Behaviour

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends.