"Actrices argentinas" pidió el esclarecimiento de la muerte de Natacha Jaitt

En fin,sólo fui un comunicado de @actrices_arg Lo demás, política. Les recuerdo q YO soy mujer,actriz y me violaron de VERDAD, me puse a disposición automáticamente de la justicia,no fui sólo palabras y pañuelo.Tengo los ovarios bien puestos q subo las pericias, les deseo suerte. — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 13 de febrero de 2019

Que falsa sos @LauraAzcurra que no viniste a apoyarme en tribunales donde me habías dicho que no tenías tiempo para estar. Hoy fuiste a apoyar a otra mujer abusada. Las violaciones para vos son SELECTIVAS. ¿ Con que criterio decidís discriminarme? ¿ O recibiste plata de @yotich ? — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 13 de febrero de 2019

Nuestras condolencias a la familia de Natacha Jaitt.

De cara al 8 M exigimos el esclarecimiento de su muerte, asimismo repudiamos la utilización mediática morbosa de su imagen. https://t.co/XcMOKuj47m — Actrices Argentinas (@actrices_arg) 23 de febrero de 2019

A principios de enero Natacha Jaitt denunció que fue violada por dos hombres en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Según había indicado, estaba cenando con un conocido cuando él llamó al otro acosador y luego de tomar alcohol, la conductora se sintió mal hasta que se desmayó. Cuando despertó, estaba siendo violada por ambos, además de ser agredida físicamente.Apenas seis días después del aberrante hecho, Natacha se quejó con contundentes tuit en las por la falta de apoyo recibido por el colectivo "Actrices Argentinas": "En fin, solo fui un comunicado. Lo demás, política. Les recuerdo que yo soy mujer, actriz y me violaron de verdad. Me puse a disposición automáticamente de la Justicia, no fui solo palabras y pañuelo", publicó.Y con otro tuit apuntó contra Laura Azcurra a quien trató de "falsa" por no apoyarla durante el día de su declaración en Tribunales: "¿Las violaciones para vos son selectivas?", había lanzado Natacha.Este sábado, tras conocerse la noticia de la muerte de Jaitt, en las redes sociales varios usuarios reclamaron por la ausencia de un comunicado por parte del colectivo.Desde la organización a las 18:57 publicaron un viejo tuit junto al mensaje: "Nuestras condolencias a la familia de Natacha Jaitt. De cara al 8 M exigimos el esclarecimiento de su muerte, asimismo repudiamos la utilización mediática morbosa de su imagen".