Desde Paraná, habló el tío del hijo de Natacha Jaitt: "Era una muerte anunciada"

Espectáculos Natacha Jaitt fue hallada muerta y se investiga el hecho

Mariano, hermano del actor Adrián Yospe fallecido en el 2011 y con quien Natacha Jaitt tuvo a su hijo Valentino (12), antese refirió a la muerte de la actriz ocurrida esta madrugada en dudosas circunstancias. Habló de extorsiones, prostitución y hasta de una asociación ilícita. Además, responsabilizó a la Justicia por lo ocurrido.Para el paranaense, ex cuñado de Jaitt, el deceso de la actriz fue "una muerte anunciada"."Acá no hubo límites", sentenció en comunicación con. "Cuando te metés con gente complicada, muy pesada, es porque estás decidido y algo adentro tuyo tenés", señaló el ex cuñado de la actriz encontrada muerta en la madrugada de este sábado.La relación entre las familias Jaitt-Yospe no terminó bien tras el fallecimiento del actor en 2011, producto de un cáncer esofagogástrico, y al igual que Natacha a los 41 años. Los conflictos con la mediática tenían que ver con la tenencia de su nene (por entonces de 5 años), y de quien él tenía la guarda."Responsabilizo a la justicia por la muerte de la madre de mi sobrino", remarcó Yospe, al tiempo que recordó: "En varias circunstancias pedí que actuaran porque era complicada para mi sobrino, y para la sociedad"."Si alguien tiene problemas adictivos, de extorsión, y no asume la responsabilidad de que está mal, es la Justicia la que tiene que determinar", reiteró."Mi hermano tenía la guarda de su hijo (Valentino), la madre (Natacha) tenía que pasarle alimentos, no cumplía con los horarios de visita. Yo no estoy hablando mal, estoy contando una realidad. Hablar mal es lo que hicieron ellos cuando falleció Adrián (Yospe), que festejaron su muerte. No voy a salir a festejar, es la madre de mi sobrino", dijo el ex cuñado de Jaitt.Natacha tenía 41 años. Su cuerpo sin vida fue encontrado en un salón de fiestas en Villa La Ñata en el partido de Tigre. El examen preliminar realizado por el médico de la Policía Bonaerense en el lugar del hallazgo asegura que su cuerpo no presentaba signos de violencia externos y su muerte "habría sido producida por la ingesta de alcohol y cocaína".Además, se secuestró una muestra de un polvo blanco que la actriz tenía en sus fosas nasales. La muerte se registró a la 1.49 de este sábado, cuando los oficiales ingresaron al lugar luego de un llamado al 911 en el que dos testigos avisaban que Natacha se encontraba "desvanecida, en un cuarto, recostada en la cama y boca arriba".