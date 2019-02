Las sensuales fotos de Charlotte Caniggia para abordar un avión

Foto 1/5 Foto 2/5 Foto 3/5 Foto 4/5 Foto 5/5

No es la primera vez que Charlotte Caniggia realiza una sensual producción de fotos y las comparte con sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, esta vez la mediática se animó a posar al aire libre semidesnuda y eligió un particular lugar para fotografiarse: nada más ni nada menos que un jet privado.



Semanas atrás, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia también había publicado imágenes semejantes, pero ahora con botas -que usó en otro look navideño- y un body superatractivo, Charlotte posó es las escaleras de la avioneta, en la pista de despegue y junto a su hermano Alexander.



La joven de 26 años actualmente está soltera, después de una conflictiva separación con Lhoan. En una entrevista con la revista Caras, reveló que la volvieron a convocar para formar parte del Bailando, pero todavía no sabe qué va a hacer este año. Por lo pronto, a mediados de marzo, la protagonista de Caniggia libre lanzará oficialmente su marca de ropa, que se llamará como ella. Aunque no mostró el catálogo de productos, los diseños fueron elegidos por ambos hermanos.



En Instagram Charlotte tiene más de 1 millón y medio de seguidores. En algunas publicaciones la mediática prefiere bloquear los comentarios para no ser criticada, sin embargo, dice: "En las redes ya no la bardean tanto porque tampoco ostento y estoy tranquila". Algo que no parece suceder con las imágenes que muestra de su cotidianidad. Fuente: (TN).-