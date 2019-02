Cinthia Fernández acordó régimen de visitas con Defederico

Después de siete años de relación, lo único que une a Cinthia Fernández y Matías Defederico son sus hijas Charis, Bella y Francesca.Desde hace más de un año que la pareja se rompió y cada uno encontró el amor en los brazos de otro. No obstante, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana" dejó varias veces en claro que las visitas del futbolista a "las nenas" son casi nulas y es por eso que llegaron a un acuerdo."Ayer me llegó el régimen de visitas. Hicimos dos. Si él está acá, se plantearon dos días y un fin de semana de por medio. Pero en el caso de que siga afuera y renueve, se arregló que, al menos, una vez por año un adulto acompañe a las nenas a ver al padre, que puede ser un familiar de él. En eso tenemos que ponernos de acuerdo", manifestó la mediática.A su vez recordó que el futbolista, quien actualmente juega en Grecia, no pasó las fiestas con las pequeñas. Al respecto advirtió: "Él en un momento me planteó que vaya una de las nenas y yo le dije 'no, una no, las tres'. Después él dijo 'las tres', pero no hubo tiempo de organizar y las nenas no querían ir. Y no es por no lo quieran ver. Yo les dije '¿se quieren ir de vacaciones?'. Y ellas me dijeron que se querían quedar en casa."No obstante, Cinthia dejó en claro que por más que tenga una mala relación con el padre de sus hijas, nunca le negaría a Deferedico estar con ellas. "Él llama cuando quiere. Hay días que me puteo al mango y me dice '¿están las nenas para hablar?'. Y sí, obvio", concluyó. Fuente: (Diarioshow).-