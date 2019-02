Flor de la V y el próximo Bailando: "Estoy muchísimo más empoderada"

A meses de su lanzamiento, ya se palpita la expectativa por Bailando por un sueño 2019. Ya se sabe cómo estará conformado el jurado, y de a poco se van conociendo los nombres de los convocados a la pista. Una de las figuras es Florencia de la V, quien en su programa Flor de Tarde explicó que aún no dio su respuesta pero se mostró muy interesada.Desde un móvil en Mar del Plata, Flor habló con sus compañeros para explicar cómo fue que la convocaron: "Empezamos a hablar con El Chato hace como un mes y me sorprendió. Si me preguntaban, no tenía pensado este año".Si bien la conductora planeaba tomarse vacaciones, contó que tuvo motivos de peso para evaluar su decisión: "Empecé a pensar que son 30 años de ShowMatch, con todo lo que eso significa, un programa que atravesó la historia de nuestra sociedad y cambió muchísimo desde lo que fue el comienzo hasta lo que se vio el año pasado".Flor se destacó en el programa como participante y como jurado, y se vio muy entusiasmada de que su voz tenga un lugar en el programa: "Me parece interesante la convocatoria hacia mi persona, porque estoy muchísimo más empoderada. Me parece que es interesante desde la militancia para el programa, porque me coloca en otro lugar".Otra de los aspectos claves a tener en cuenta, en caso de aceptar la propuesta, es quién sería su partenaire. El nombre que más resuena es Gabo Usandivaras, con quien Flor entabló una relación profesional: "Me llevo muy bien con Gabo, lo adoro y aprendí a conocerlo en esta temporada. Salimos y nos frecuentamos bastante y nos vemos en la playa. Me encanta bailar con él en el escenario y ya se lo había dicho. Es un bailarín extremadamente virtuoso y me encantaría bailar con él". Fuente: (LaVoz).-