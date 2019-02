Thelma Fardin fue al teatro, vivió un momento tenso y tuvo que irse

El primer encuentro de Thelma Fardin (26) con la prensa luego de hacer pública su denuncia contra Juan Darthés (54) por violación no fue quizás lo que ella esperaba.Es que la actriz asistió este miércoles a la función especial del espectáculo Chin Gu Containers, que se puede ver de miércoles a sábados en el Centro Cultural Konex, pero duró allí pocos minutos.Es más, sólo se sacó una foto con el banner de la obra y decidió irse. Porque al verse rodeada de periodistas, cámaras y fotógrafos, se sintió sumamente incómoda y abandonó el lugar llorando.Según varios medios presentes, la actriz llegó al espacio cultural acompañada por varios amigos y se la vio de buen humor y sonriente.Pero cuando los cronistas comenzaron a preguntarle sobre la denuncia que radicó contra Darthés en Nicaragua, sumado a las polémicas declaraciones que semanas atrás hizo su hermana al respecto, a ella se le transformó la cara, pidió compasión y se fue llorando."No, no voy a hacer notas. Estoy bien pero (esto) es raro, venía en plan con amigos, así que les agradezco por estar acá pero hablaremos en otro momento", expresó Fardin antes de irse del lugar sin responder las preguntas.Sin embargo, los periodistas siguieron insistiendo por lo que ella agregó, con la voz quebrada por la angustia y el rostro desencajado: "Yo vine al teatro, no vine a dar notas... Quiero saber si hay algún límite porque de verdad es muy difícil, ¿sí? ¡Por favor!".Después de eso, la actriz, que denunció haber sido violada por Darthés durante una gira en Nicaragua con el elenco de Patito Feo en 2009, compartió varias fotos y videos junto a sus amigos en las redes sociales.Al parecer, tras la salida inconclusa de este miércoles, optó por ir a cenar con sus íntimos alejada de los flashes y la exposición. Eso sí: compartió algunos momentos de esa velada en Instagram, donde la siguen 1 millón de usuarios. Fuente: (Clarín)