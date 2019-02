Fabián Cubero, tras el fallido compromiso con Mica Viciconte: "¡Pobrecita!"

Fabián Cubero sorprendió a Mica Viciconte el fin de semana con un especial regalo por el Día de los Enamorados. La pareja lo celebró unos días más tarde del 14 de febrero porque ella está en Mar del Plata haciendo temporada teatral con Nuevamente Juntos mientras que el jugador está cumpliendo con sus compromisos laborales en Vélez.



El jugador le dio un anillo a la panelista de Incorrectas y en medio de un móvil de televisión, comenzaron las dudas sobre si se trataba de un compromiso que adelantaría un posible casamiento. "Un compromiso es para casarse, chicos. Esto fue un regalo, nada más. En el amor ya me comprometí porque hace más de un año y medio que estamos juntos", aclaró ella y agregó que no le preguntó a su novio el motivo de la joya.



Ante la insistencia del equipo de Intrusos -ciclo en el que estaba invitada- le envió un mensaje de texto para preguntarle. "Jajaja parece, pero no. Si no, te lo hubiera dicho", leyó Mica en vivo desde la pantalla de su celular.



Sin embargo, no reveló el contenido final del mensaje en el cual Cubero sugería: "Salvo que vos quieras casarte". Si bien la ex participante del Bailando aseguró que su pareja había dicho eso sabiendo que estaba en vivo, este miércoles continuó la charla a través de una pantalla.



Mientras ella estaba en Mar del Plata -hizo su debut teatral convocada por Carmen Barbieri y Santiago Bal- Moria Casán, conductora de Incorrectas le comunicó a su panelista que estaba Cubero del otro lado de la línea, desde Buenos Aires. "Hola, mi amor", saludó ella, contenta.



Luego Cubero se refirió al malentendido que se generó por el anillo y el fallido compromiso. "¡Pobrecita! Me mata haberle matado la ilusión", lamentó el jugador y agregó: "Fue un anillo de regalo. Me pareció que era un lindo regalo por el Día de los Enamorados".



"Fue un anillo sin título", insistió el máximo referente de Vélez, quien también se explayó cuando le consultaron qué es lo que lo enamora de Mica. "Nos fuimos afianzando de la forma que tiene cada uno. Eso lo potenciamos día a día. A penas, tengo un día y medio voy a visitarla, y ella viene cuando puede. De a poco nos vamos relacionando cada vez más. Estamos pasando un momento muy lindo", contó.



Luego describió a su novia como "una chica muy sensilla y simple que no se enrosca con nada". "Es una chica muy querible. El que no se come el personaje que ve a través de la pantalla, ve que es una mujer increíble que tiene su carácter como toda persona, pero ella lo tiene potenciado", dijo sobre quien ha protagonizado grandes peleas mediáticas.



Con algunos problemas de conexión, Mica escuchó las palabras de Cubero y al momento de hablar de él, destacó: "El tiempo me dio la seguridad para estar bien y tranquila. Estoy muy enamorada, por supuesto. Lo que más me enamoró de Fabián fue la parte más humana y sencilla".