Gloria Carrá habló de su experiencia laboral con Juan Darthés

Gloria Carrá, quien compartió durante dos años el elenco de "Patito feo" con Juan Darthés contó cómo fue su experiencia de trabajo con él y se refirió a la denuncia que le hizo Thelma Fardin al actor por la supuesta violación que habría ocurrido durante una gira de esa ficción en Nicaragua.En diálogo con, Carrá declaró: "Yo trabajé dos años en la tira (Patito Feo) y mi hija (Ángela Torres, en "Simona") también compartió con él. La conozco bien a Thelma y a todos esos chicos. Cuando me preguntaron sobre Juan, dije la verdad. No tuve problemas con él. Nunca me hizo ni insinuó nada, pero eso no quiere decir que no lo haya hecho con otras. Confío en lo que denuncian las chicas, les creo. Seguramente, yo no le gustaba. Además, en ese momento yo pisaba muy fuerte y mi trayectoria ya era larga. No se iba a meter conmigo, prefirió meterse con una nena".Cuando le pidieron que hiciera una descripción de Darthés, Gloria Carrá fue letal: "Me parece asqueroso, repugnante, andá a saber cómo operaba...". "Todo lo que pasó me movilizó como mujer en muchos aspectos...-siguió-. Empecé a revisar mi historia, las cosas que me pasaron. Lloré mucho".Ese estado de angustia al evocar su pasado se debe al abuso que, según ella misma había contado a finales del año pasado, padeció a los 18 años.A pesar del transcurso del tiempo, Carrá no descarta hacer la denuncia de aquel abuso cuando tenga las fuerzas suficientes. Lo expresó así: "Me gustaría accionar y denunciar, pero todavía no me siento segura. Tengo la necesidad de hacerlo, pero antes necesito hablar con algunas personas. Eso requiere de mucha energía y que esté muy bien parada. Lo que va a venir después de la denuncia va a ser grande y no sé si puedo afrontar eso ahora. Pasaron muchos años y lo sigo tratando en terapia, en algún momento voy a dar el paso".Si bien Gloria Carrá no integra el Colectivo Actrices Argentinas que acompañó a Thelma Fardin al momento de contar públicamente la denuncia por violación que había presentado contra Darthés en Nicaragua, se manifestó a favor de la acción desarrollada por sus colegas. "Lo que hicieron con Thelma estuvo muy bien -dijo-. Trabajaron mucho, investigaron previamente. No fue algo improvisado, estuvieron presentes y se informaron".