Robaron en la casa de Martín Demichelis mientras la familia dormía

Evangelina Anderson, Marín Demichelis y sus hijos Bastian de 9, Lola de 6 y Emma de dos pasaron un mal momento cuando un grupo de ladrones entró a robar en su casa en Marbella, mientras ellos dormían."Estaban encapuchados. No llegaron a ver cuántos eran, pero presumen que fueron cuatro", contó Cintia Fernández, amiga de la modelo, en Los ángeles de la mañana. Fue durante la noche, mientras la familia estaba durmiendo."Martín se despertó de casualidad cuando entraron y trató de defender a su familia. Los ladrones se asustaron y se fueron, pero los chicos la pasaron muy mal porque hubo muchos gritos. Les llegaron a robar dinero y joyas", agregó.Los delincuentes ingresaron por la ventana, cosa extraña ya que según contó Fernández el barrio donde la familia vive es muy seguro y no son habituales este tipo de acontecimientos: "Viven en una zona residencial con mucha seguridad. La policía les dijo que entran a robar en casas llamativas. Por suerte están todos bien, pero los chicos están muy asustados", concluyó.Aunque Demichelis ya no juega al fútbol, continúa ligado al Bayern Munich. Por eso él y su familia siguen viviendo en Europa, donde además los chicos asisten al colegio.A pesar de que tanto el deportista como Eva son súper famosos, la noticia en las últimas semanas fue su hija mayor, Lola, que tiene más de cien mil seguidores en su cuenta de Instagram y junto con otras nenas famosas como Matilda Salazar y Francesca e Isabella Icardi, es toda una mini it girl.En la cuenta de la pequeña hay fotos con sus look y sus juguetes. Cada posteo obtiene miles de "Me gusta" y cientos de comentarios positivos en los que principalmente los usuarios destacan el parecido de la nena con su mamá. Fuente: (Teleshow).-