Murió Karl Lagerfeld, reconocido director de Chanel e ícono de la moda

El diseñador alemán Karl Lagerfeld, estrella planetaria de la moda, murió este martes a los 85 años, anunció la empresa Chanel, de la que era director artístico desde hacía 36 años.El estado de salud de Lagerfeld se había deteriorado mucho durante las últimas semanas hasta el punto de no salir en enero a saludar al término del desfile de alta costura de Chanel, algo inédito desde sus inicios en la casa en 1983.Lagerfeld había faltado al desfile de alta costura de Chanel, celebrado este martes en París, debido a que se sentía "cansado". La empresa de alta costura había emitido un comunicado en el que señalaba que Lagerfeld se había sentido fatigado.En su lugar cerró el desfile Virginie Viard, directora de Chanel y mano derecha de Lagerfeld. El show tuvo lugar en el Gran Palais de París por la mañana, hora local.Lagerfeld comenzó su carrera como asistente de Pierre Balmain en 1955 y se unió a Chanel en 1983. Desde ese año dirigió la compañía.Nació en septiembre de 1933 (la fecha exacta no se conoce, debido a que el diseñador siempre se negó a revelarla), en Hamburgo y partió hacia Francia junto con su madre a principios de los años 50. Era un apasionado por el dibujo, según Le Figaro. Se hizo un nombre como ilustrador de moda y fue contratado por el modisto Pierre Balmain para que fuera su asistente. Luego trabajó como estilista para las casas francesas Jean Patou y Chloe, antes de colaborar con la casa italiana Fendi, de la cual es desde 1965 el director artístico.A la dirección artística de las "colecciones de alta costura, confección y accesorios" de Chanel Lagerfeld llegó en 1983 y desde entonces consiguió volver a ponerla en el centro de la atención, luego de años de ser considerada una firma anticuada. El genio creativo creaba diez colecciones por año para la casa francesa y además dos para la italiana Fendi. Cuando le pedían que se definiera, decía que era "una máquina", según lo publicado por el diario El País."Puedo leer 10 libros a la vez en 3 idiomas diferentes, por la tarde y por la mañana", dijo en 2012.Además de diseñar, en varias oportunidades realizaba las fotografías de sus campañas.Aún no hay información sobre qué pasará con su sucesión en la marca. Tampoco lo que ocurrirá con su fortuna. Famoso por sus trajes y sus gafas negras, Lagerfeld, también dueño de una marca que lleva su nombre, nunca se casó y no tuvo hijos.