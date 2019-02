Mirko cambió de look y Marley hizo una encuesta: "Corte de pelo ¿sí o no?"

Haciendo honor a la especial relación que tiene Mirko con sus cientos de miles de fans, Marley hizo una encuesta este domingo en Twitter para consultar si debería cortar el pelo de su hijo o no.



Junto a una tierna foto de Mirko con su melena rubia despeinada, que posa junto a su perro Bailey, el conductor escribió: "Corte de pelo, si? O corte de pelo, no? Ustedes qué opinan?". E invitó a los seguidores a votar dando pulgar hacia arriba o hacia abajo.



Marley también hizo un gracioso comentario sobre su hijo: "Le queda tan lindo el look Hermanito de Mafalda, pero quizás ya sea mucho?", en referencia a la clásica historieta argentina.



En pocos minutos la foto alcanzó más de 5.000 me gusta. Con respecto a las opiniones? están muy divididas? habrá que esperar a ver qué decisión toma el papá y si Mirko sorprende pronto con un nuevo look.



Hace unos días el hijo del conductor, ganador del Martín Fierro de Oro Digital, había sido noticia luego de que su papá compartiera en las redes sociales una foto de una réplica de la estatuilla entregada por APTRA que le había regalado su familia cuya placa rezaba: "Martín Fierro de Oro al Mejor Papá".



Mirko mantiene al tanto de su día a día a las casi 3 millones de personas que siguen sus posteos en Instagram. Los followers siempre están atentos a cada detalle del bebé: cada publicación recibe múltiples comentarios donde todos son elogios.



Teleshow.