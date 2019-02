Sabrina Rojas confirmó reconciliación con Luciano Castro y sus amigas celebraron

Paula Chaves, Eleonora Wexler, Marcela Kloosterboer, Luis Drozdek, Melina Pitra y Georgina Barbarossa fueron algunas de las que aplaudieron a través de las redes sociales una de las reconciliaciones más esperadas dentro del mundo del espectáculo.



"Feliz Día de San Valentín", escribió Sabrina Rojas en Instagram y agregó: "Feliz día para todos y para mí". Su posteo estaba acompañado con una foto de ella con Luciano Castro en la playa tomando mate.



De esta forma, la pareja confirmaría su reconciliación, luego de su sorpresiva separación a principios de este año. "No estamos más juntos, ¡por suerte!", le había dicho ella a Jorge Rial al confirmar la noticia y días más tarde el ex protagonista de 100 días para enamorarse dijo que habían decidido tomar distancia "por la salud mental" de sus hijos.



Sin embargo, tiempo después se volvieron a mostrar juntos en Mar del Plata, donde disfrutaron de unos días de descanso con sus hijos Esperanza y Fausto y comenzaron a subir posteos a las redes sociales en los que parecía que las diferencias habían quedado en el pasado.



Tras el anuncio de Sabrina, varias famosas se alegraron. Paula Chaves, amiga de la modelo, fue una de las primeras en comentar: "Los quiero", escribió, junto con varios corazones. "Que me infarto", agregó Melina Pitra junto con emojis de aplausos y de corazones.



Georgina Barbarossa les deseó muchas felicidades. "Lindos", escribió Luisa Drozdek y Eleonora Wexler y Marcela Kloosterboer sumaron emojis de corazones a los mensajes. Entre los "Me gusta" que recibió la publicación estaban los de Sebastián Estevanez y Sabrina Garciarena.



Sabrina y Luciano se conocieron a finales del 2009 cuando hicieron temporada en Mar del Plata con la obra Valientes. El flechazo fue instantáneo pero como ella aún estaba en pareja, mantuvieron su romance en secreto hasta marzo del año siguiente.



Como pareja tuvieron varias crisis que lograron superar. En el 2012 nació su primera hija, Esperanza (él ya era papá con una pareja anterior) y dos años más tarde llegó Fausto. En el 2016 ella fue una de las participantes del Bailando y los rumores de ruptura se hicieron cada vez más fuertes hasta que a fines de ese año decidieron pasar por el Registro Civil a firmar la libreta.



A principio de año la pareja anunció su separación y aunque parecía definitiva, aparentemente se trató de una crisis más, como ya habían tenido tantas veces. Incluso en este último distanciamiento nunca se llegaron a separar físicamente y siguieron pasando sus días en Mar del Plata juntos.



Luego de declaraciones cruzadas, rumores y cansancio, este San Valentín los volvió a encontrar juntos, como el del 2010 cuando comenzaban su romance, también en "la Feliz".



Teleshow.