Acusaron de plagio a More Rial por su nueva canción

El lanzamiento del sencillo "Hello Baby" de More Rial ya tiene su primera polémica: acusaron a la cantante de plagio. ALa evidencia más clara fue una oración muy parecida de ambas composiciones. En la de Morena, dice: "Y aunque mis ojos no te puedan ver, puedo sentirte, sé que estás aquí. Y aunque mis manos no te puedan hoy tocar, sé que estás aquí"; en la de Romero: "Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí".En diálogo con, el mánager de la joven, Christian Manzanelli, aclaró que "son solo cuatro palabras de una canción de cuatro minutos y tiene una melodía que nada que ver".Además, brindó una hipótesis sobre por qué surgieron estas versiones de plagio: "Como no le encuentran nada malo a la canción, que es un tema lindo, que hay piano, contrabajo, violín, hay muchos instrumentos que habitualmente no se usan en las canciones, dicen estos comentarios".También detallóPor otro lado, habló de la participación estelar del novio de Morena en el videoclip: "Yo convencí a Facundo (Ambrosioni) para que estuviera en el video porque habla de su hijo. Él no quería participar. Una de las ideas que se me ocurrió era que esté en el piano y que haga que toque. Es un recuerdo para que les quede para toda su vida".