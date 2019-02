Dardos de Flor Peña a Mica Viciconte: "no es un par, es una mediática"

La poco y mala onda que hay entre Florencia Peña y Mica Viciconte sigue pese a que el "Bailando 2018" terminó hace tiempo.Hace unos días, la ex "Combate" y actual vedette de "Nuevamente Juntos" retomó la polémica y declaró senturse decepcionada por el comportamiento de la actriz, a quien conoció siendo jurado del certamen de "ShowMatch". "Me parecía una profesional y cuando la conocí la empecé a bajar del pedestal en el que la tenía", había expresado Mica.Cuando le consultaron a Flor por esta disputa, explicó por qué no le molesta lo que pueda decir Viciconte sobre ella: "No es un par. No es una actriz ni una artista. No la siento como un par para nada".Ante la repregunta del notero de "Intrusos", Peña aclaró: "Es una mediática que puede llegar a hacer algo con su historia pero lo dirá el tiempo a eso, necesita más tiempo"."Ella nunca me vino a ver al teatro ni sabe lo que hago. Lo mejor que le puede pasar a un artista, si es que se quiere convertir en artista, es tener autocrítica y ver en qué tenés que mejorar", comentó Florencia y finalizó: "Yo soy una actriz, y en ese momento estaba dando mi punto de vista. Y la gente estuvo de acuerdo porque no la apoyó, sino tendría que haber ganado". Fuente: (Diarioshow).-