A puro mimo, Nicole Neumann confirmó su reconciliación

Después de dos meses sin mostrarse juntos y en medio de rumores de separación, Nicole Neumann y Matías Tasín posaron nuevamente súper enamorados.La top compartió dos postales románticas y a puro mimo junto al empresario en Instagram: "Christmas with you (Navidad con vos)", escribió Nicole con un corazón, revelando que disfrutó de las Fiestas junto a su novio. Antes, había publicado postales del festejo con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna -frutos de su relacion con Fabián Cubero- así que se trató de una celebración familiar en compañía de Matías.A principios de diciembre, Neumann se había mostrado reacia a hablar de su vida sentimental en medio de las versiones de ruptura: "No me interesa relatar mi vida personal minuto a minuto. No tengo ninguna declaración ni aclaración para dar", aseguró en ese momento.