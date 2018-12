Connie Ansaldi se lució en las redes con una malla enteriza y mostró la cola para concientizar sobre la libertad de los cuerpos y la aceptación a uno mismo."A veces pienso que no le saqué el suficiente provecho a mi cu. . . Siempre estuve tan ocupada en trabajar mi cerebro y corazón que la verdad: le di muy poca bola", inició Ansaldi su mensaje."Hoy puedo decir que disfruto mi cuerpo tal como es y no necesito ni mostrarlo exageradamente para que me noten, ni tampoco ocultarlo para que vean que soy inteligente. Hagan lo que tengan ganas: todo lo demás, es una trampa", sentenció Connie.