Aclaran que no se cayó la denuncia de Thelma Fardín contra Darthés en Nicaragua

El rumor arrancó en plena Navidad con un tuit de un abogado que suele hacer comentarios en las redes sociales en contra de las mujeres feministas. A la abogada de Thelma Fardín y a Calu Rivero, por poner un ejemplo reciente, las había llamado "siniestras" y encima de una foto de abogadas con pañuelos verdes había escrito "la gestapo feminista".En esta ocasión, el tuit navideño fue más allá: aseguró que la denuncia por violación que había hecho la joven actriz en Nicaragua había sido desestimada."Les cuento cómo fue el asunto Fardín. Tuvo entrevista y denuncia en el MPF de Nicaragua. El perito de la Fiscalía Humberto Pulido le pidió segunda entrevista. No concurrió y por art. 225 del CPP Nicaragua se desestimó. Si decía la verdad, porque no asistió a la 2da entrevista?", escribió.El día anterior, 24 de diciembre, el abogado había preparado el terreno: "Se corrió la bola q la denuncia de Thelma Fardin fue rechazada. Su abogada pretende q es una fake new. Y si nunca hubo denuncia? Y la DENUNCIA fue una fake new? Para pensarlo?". En esta nota de Infobae, sin embargo, hay una copia de la denuncia penal.Sabrina Cartabia, abogada de Thelma Fardín en Argentina, interpretó el tuit -"sin ninguna prueba, de alguien que no es parte del proceso"- como un claro intento de "embarrar la cancha".Nadie las había notificado de algo semejante y le resultaba "muy improbable" que la fiscal de Nicaragua -especializada en violencia de género- hubiera tomado una decisión así sin que Thelma se hubiera enterado. Costó comunicarse con ella: en ese país ya comenzó la feria judicial (arrancó el 18 de diciembre y termina el 7 de enero). Durante la mañana, el detalle de la feria judicial hizo aún más inverosímil la noticia.Finalmente lograron comunicarse por la tarde: "(?) la noticia que circula en torno a la supuesta desestimación de la denuncia realizada por Thelma Fardín contra Juan Darthés en la República Nicaragua es falsa", explicó la abogada en un breve mensaje a los medios."Hemos demorado en comunicarlo porque, debido a la feria judicial, Sandra Isabel Dinarte Cárcamo, co-directora de la Unidad Especializada de Delitos Contra la Violencia de Género, quien lleva la investigación, se encontraba disfrutando de su descanso laboral. Hace pocos minutos hemos podido hablar con ella y nos ha confirmado que el proceso se encuentra en etapa de investigación y ha ratificado que cualquier novedad sobre el proceso será primero notificada a Thelma".En Argentina, la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal especializada en violencia contra las mujeres (UFEM) reveló que la denuncia de Thelma Fardín contra Juan Darthés ya movilizó a las instancias más altas de los dos países. El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se puso a disposición de su par nicaragüense para cualquier tipo de cooperación internacional que puedan necesitar durante la investigación.Ambos países forman parte de la IAM (Asociación iberoamericana de ministerios públicos) y pueden prestarse colaboración en investigaciones en torno a temas específicos determinados (por ejemplo, narcotráfico). En este caso, existe un grupo técnico sobre "género"."Nos pusimos a disposición como especialistas por si necesitan medidas de pruebas en Argentina que para ellos, por la distancia, sean difíciles de materializar", cerró Labozzetta. Habla de declaraciones testimoniales, historias clínicas, antecedentes o cualquier otra medida probatoria que la Justicia de Nicaragua pueda llegar a solicitar.