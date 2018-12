María Julia Oliván: "Mi hijo tiene un trastorno en la comunicación"

María Julia Oliván sorprendió a todos cuando dejó Intratables en noviembre. Ahí dijo, "Luché tanto para tener a mi hijo y ahora estar corriendo para conseguir alguien que me lo cuide, no era mi plan. Mi corazón está con Antonio (2 años y 8 meses) todo el tiempo así que quiero estar enfocada en todo lo que tiene que aprender, tan chiquito, y con todo lo que necesita a su mamá. Tengo que escuchar a mi corazón".



El sábado, en su programa de Radio Nacional, María Julia reveló que su hijo presenta dificultades en la comunicación. "Nunca lo conté, pero Antonio tiene un trastorno en la comunicación y el lenguaje que lo involucraría dentro de la condición del espectro de autista", comenzó.



"Antonio no tiene un diagnóstico fijo porque hay que esperar hasta que tenga tres años y pico, cuatro", continuó. "Hay muchos prejuicios alrededor del autismo. Todos tenemos a alguien en la cabeza: hemos visto a alguien en una película que tenía autismo".



"Antonio llega a un lugar y dice: '¡Hola!'. Y capaz que no lo escucharon. Y empiezan: '¡Hola, Antonio!', '¡Hola, Antonio!', '¡Hola!', y él ya saludó hace un rato. Yo lo escucho siempre porque lo tengo siempre cerquita mía. O tal vez te saluda un ratito, diez segundos más tarde. Es a su tiempo y a su modo", explicó Oliván.



Además, María Julia contó que con su marido, el empresario Ariel Straccia, participaron de un taller brindado por Rattazzi (autora del libro Sé amable con el autismo). "Nos dio un resultado asombroso conocer de qué manera comunicarnos con nuestros hijos. Saber cómo ayudar a lo que más querés en el mundo. Y cuando lo podés ayudar. . . bueno, ¡es una fiesta! Eso nos pasa", finalizó.

Fuente: Pronto