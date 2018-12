Vicky Xipolitakis sopló las velitas: Celebró junto a su hijo y marido

Vicky Xipolitakis celebró la llegada de sus 33 años con un evento íntimo, acompañado por sus familiares más cercanos, amigos y, por supuesto, su bebé de diez días, Salvador Uriel. Según contó a Teleshow, también estuvo presente Javier Naselli, su marido y padre de su hijo, a quien acusó de haber ejercido violencia de género después de una discusión de pareja el martes pasado.A través de su cuenta en Instagram, Vicky compartió algunas imágenes del festejo junto a sus seres queridos: el departamento estuvo decorado con globos y tortas en forma de corazones. "Porque con Salvador conocí el amor", dijo."La parte más hermosa fue a las 12, que salí corriendo a buscar a mi hijo para soplar las velitas. Fue el deseo que siempre pedí y se me hizo realidad. Fue todo muy lindo e íntimo por el bebé", dijo, muy feliz por el momento que vivió.Si bien Naselli no apareció en las imágenes, la vedette aseguró a este medio que "el padre del bebé también estuvo" en el festejo de cumpleaños."Hermoso cumple. Gracias familia y amigos por estar siempre, los amo? Este príncipe me convirtió en su reina. Qué puedo dar, bebé, si me das amor? #PrimerCumpleConVosBb #SosMiMejorRegalo", escribió la Griega en una de las imágenes en su cuenta en Instagram.El miércoles pasado Vicky discutió con Naselli en su departamento de Recoleta. Por ese conflicto, llamó al 911 para denunciarlo por "violencia verbal". Efectivos de la Policía fueron hasta su domicilio y acompañaron al empresario hasta que se retiró del lugar.Un día después, Vicky habló con la prensa y dijo: "Está todo bien, lástima que trascendió". Luego, se mostraron juntos a la salida del Sanatorio Otamendi, donde fueron a realizar una consulta pediátrica de su bebé, nacido el 12 de diciembre, sin dar declaraciones sobre el llamado al 911.