Otra vez sola: Tini Stoessel se separó por segunda vez de su pareja

Después de un año más que exitoso en su imparable carrera, Tini Stoessel vive un momento personal menos agradable: se separó. La cantante terminó su relación con el español Pepe Barroso Silva aunque todo fue en buenos términos.Hace dos meses se lo vio juntos por última vez en un evento en el Hipódromo de Palermo pero poco después cuando Tini se presentó con un show en el Luna Park, hubo una ausencia notoria: la de su novio.Fiel a su estilo de bajo perfil y de mantener la vida personal bastante alejada de miradas ajenas, a pesar de su popularidad, la noticia había pasado hasta ahora, casi desapercibida.En una entrevista con la revista, publicada esta semana, Tini confirmó la separación, luego de dos años de relación.Esta no es la primera vez que los jóvenes deciden tomar distancia. Hace menos de un año habían anunciado su ruptura, también en buenos términos. Las carreras de cada uno y la distancia que los separa durante gran parte del año tuvo que ver en la decisión. Tini viaja constantemente y Silva pasa su tiempo entre Los Angeles y España, donde vive su familia.Sin embargo, luego de unos meses separados, la pareja había decidido darse una nueva oportunidad. Y hubo reconciliación. Pero esta vez, al parecer, es definitiva: "Volvimos a tomar la decisión de poner fin a la relación, con el amor y el respeto que nos tuvimos siempre. Me acompañó amorosamente todo el año, y sabe que contaremos el uno con el otro cuando lo necesitemos", dijo.Vivir en distintos puntos del planeta volvió a pesar más y decidieron tomar caminos separados, siempre en los mejores términos. "Las razones son muy íntimas. Pero no hubo conflicto. Todo se resolvió tras mucho diálogo y con todo el cariño", aseguró.