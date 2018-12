Se filtró un audio del hijo de Juan Darthés: "Estamos mejor que ayer"

Sociedad Las actrices brasileñas sumaron su repudio por la llegada de Juan Darthés

El viaje de Juan Darthés a Brasil sigue dando que hablar, y en las últimas horas se filtró un audio donde se puede escuchar a Tomás, el hijo del actor que lo acompañó en su viaje.

El joven sabe que es uno de los mayores sostenes de su padre, y quiso llevarle tranquilidad al que estaba del otro lado de la conversación. Tanto él como su hermano, Gian Franco, se ocupan cuidadosamente de cuidar sus testimonios, para proteger a su padre. Días atrás trascendió que los chicos se habían mostrado disconformes con el relato que había hecho su padre en la nota con Mauro Viale, en su casa en Nordelta.El jueves por la madrugada, Darthés partió junto a sus hijos desde el aeropuerto de Rosario rumbo a San Pablo, Brasil, y despertó todas las alarmas. ¿Es una estrategia legal? ¿Cómo lo dejaron salir? ¿Volverá?Lo cierto es que si bien Fernando Burlando ya no es más su abogado (le soltó la mano al igual que Ana Rosenfeld, a pocas horas de hacerse cargo del caso), la idea de irse a Brasil fue recomendada por él. Dada su nacionalidad brasileña, el abogado le explicó al actor que era un buen lugar para refugiarse, ya que no tiene ley de extradición.Sin denuncias ante la Justicia penal en Argentina (la de Thelma fue presentada en Nicaragua), Juan Darthés no cometió un acto de fuga y no complicaría su situación procesal, siempre y cuando salga de Brasil para estar presente ante los requerimientos judiciales de Managua y Buenos Aires.Ya en su entrevista con Mauro Viale -la única vez que habló con la prensa desde la denuncia- había aclarado que estaba dispuesto a declarar en Nicaragua, donde presentaría "las pruebas de su inocencia". Por otro lado, en el programa de Intrusos, afirmaron que sacó tickets de regreso a la Argentina para el 20 de enero.