La primera foto de Darthés en Brasil: dónde vivirá el actor denunciado

El arribo de Darthés al país vecino no pasó desapercibido en las redes sociales, donde el periodista Guido Zaffora compartió la imagen. En paralelo, surgió el interrogante acerca de dónde residirá el actor, que, vale recordar, tiene nacionalidad brasileña."En algún momento personalmente le recomendé que se vaya de la Argentina. Siendo él brasileño, era una buena idea que vuelva a Brasil, sobre todo teniendo en cuenta el ordenamiento legal brasileño y cómo trata su Constitución al ciudadano", dijo su ex abogado Fernando Burlando.Daniel Ambrosino, panelista de "Intrusos" (América TV), contó que Darthés se ubicaría en los suburbios de San Pablo, porque un primo es dueño de un restaurante. Por su parte, Nicolás Peralta, de "Cortá por Lozano" (Telefe), agregó la misma información. "Él se va a quedar ahí, acompañado por su hijo", comentó.Mientras tanto, la causa iniciada por Thelma Fardin sigue paralizada en Nicaragua, debido a la feria judicial que se extiende hasta el próximo 7 de enero.