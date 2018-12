La Justicia obliga a Baby Etchecopar a sumar feministas al programa de radio

Violencia contra las mujeres

La Justicia comprobó que Baby Etchecopar maltrató a las mujeres desde su programa de radio y ahora deberá sumar feministas a la radio.Baby Etchecopar deberá ceder parte del programa a especialistas en género. El periodista fue imputado por discriminación y violencia de género y el fiscal Federico Villalba Díaz, al frente de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 18 de la Ciudad, decidió que tener voces de mujeres en su programa era la mejor opción. "Me pareció importante que la audiencia de Baby Etchecopar pudiera escuchar otras voces y otras explicaciones distintas de lo que están acostumbrados a escuchar. Y si esto le sube la audiencia, bueno, mejor, bienvenido sea, habrá más personas escuchando otras opiniones", expresó a Clarín el fiscal. "Es una idea no punitivista sino que busca mejorar la tolerancia", agregó.La acción será posible porque Etchecopar firmó la probation que consiste en ofrecer durante cinco meses diez minutos semanales a cada especialista y el listado será armando por la fiscalía.Todo se inició con una investigación contra Etchecopar quien desde su programa "El Ángel del Mediodía" -que va de lunes a viernes de 10 a 14 por Radio 10- alentó la persecución y el odio contra dirigentes mujeres integrantes de movimientos populares, gremiales y sociales.La fiscal Claudia Barcia tomó la posta e hizo una denuncia en la Fiscalía de Villalba Díaz, quien dijo que estaba demostrada "la existencia de violencia por razón de género contra las mujeres" tomando sus declaraciones al aire en Radio 10.El fiscal afirmó que en las frases del periodista había intimidaciones denigratorias y discriminatorias "dirigidas a perpetuar los estereotipos y la desigualdad de género hacia las mujeres y otros grupos vulnerabilizados"."La idea de invitar a especialistas se la consulté a quien fuera la fiscal de Cámara especializada en Género, Verónica Guagnino, que estuvo de acuerdo y es quien tiene una agenda de contactos de especialistas", dijo Villalba Díaz.El objetivo de cederles espacio en el programa es para que "aborden y profundicen los enfoques inherentes a la violencia y discriminación de las mujeres, profundizando y amplificando los canales de la comunicación para concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los fenómenos de discriminación y violencia de género contra las mujeres, que tendrán por objeto estimular la reflexión sobre las causas subyacentes de la violencia por razón de género contra la mujer, en particular las actitudes patriarcales y los estereotipos, la desigualdad en la familia, el incumplimiento o la denegación de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la mujer, promover el empoderamiento, la capacidad de acción y las opiniones de las mujeres -dice la probation-. la concienciación que promueva una comprensión de la violencia por razón de género contra la mujer como algo inaceptable y perjudicial; proporcionar información sobre los recursos jurídicos disponibles contra la violencia; fomentar el lenguaje inclusivo y no sexista; fomentar la denuncia de ese tipo de violencia y la intervención de la ciudadanía".Etchecopar tampoco podrá cortarlas, cuestionarlas, criticarlas mientras hablan, ni antes ni después de sus intervenciones. Tampoco podrá pasar llamados de oyentes que emitan opiniones ofensivas."De ninguna manera Etchecopar puede hacer agravios ni permitir que los haya. Y si eso ocurre se cae la probation", aclaró el fiscal.Las especialistas deberán comenzar a salir al aire en marzo. Durante todo el año que dure la probation, Etchecopar no podrá decir nada ofensivo contra las mujeres. Otra parte de la probation lo obliga a donar 15 mil pesos a Cáritas.